الاعرجي: استقالة الحكومة في هذا الظرف ليست حلا

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاثنين، ان استقالة الحكومة في هذا الظرف ليست حلا. وقال الاعرجي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "إستقالة الحكومة في مثل هذه الظروف ليست حلاً بل تعقيد للأزمة"، داعيا "جميع الكتل السياسية الى تحمُّل المسؤولية ومصارحة الشعب العراقي بمسؤوليتها عن الحقبة الماضية". وطالب الكتل ايضا بـ"منح رئيس الوزراء الفرصة لتعديلٍ وزاريٍّ كبير دون تدخلها مقابل تعهُّده بإجراء إصلاحات حقيقية خلال فترة زمنية محددة".



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