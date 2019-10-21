بالفيديو قطع الانترنت: خسائر قدرت بمئات الملايين وما من معوض!

كلف قطع الانترنت في العراق خسائر فادحة قدرت بمليار دولار نتيجة توقف اعمال شركات تعتمد على هذه الخدمة بعملها بشكل شبه كلي في البلاد.
اما الخسائر الكبرى فيتحدث عنها اصحاب شركات النقل والسفر والسياحة والصرافة داخل العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات، تلك التي تقدر بمئات الالاف يوميا جراء توقف حجز التذاكر وتحويل الاموال وتحمل تلك الشركات التبعات الكاملة.
وبحسب منظمة نيتبلوكس المختصة بالأمن السيبراني فإن خسائر العراق خلال هذه الفترة بلغ قرابة تسعمئة وواحدا وخمسين مليون دولار، في وقت توقفت فيه أكثر من خمسة عشر ألف صفحة للمبيعات على الأقل في العراق تروج لطلبات تقدر ارباحها بخمسين الف دينار للشركة الواحدة في اليوم، أي بمجموع يقدر بمئات الالاف من الدولارات يوميا .
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