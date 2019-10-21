بالفيديو ملف المغيبين: هاربون وآخرون متهمون بقضايا ارهاب

نتائج لجنة القضاء اوردت في سطورها ستة تصنيفات مرتبة زمنياً وموضحةً بأن قسماً من اولئك الاشخاص الواردة اسماؤهم في القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرار بالإفراج وقتها، في حين يتضمن التصنيف الثاني ان المتهمين الموقوفين في بابل أحيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق المركزية وتم الإفراج عنهم من قبل المحكمة.وفي وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي ازاء وجود ادعاءات تتعلق بتغييب قسري يأتي الرد من بيان السلطة القضائية الذي فند تلك التصريحات بعدما اكد وجود متهمين صادرة بحقهم اوامر قبض بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب

وبموجب الرقعة الجغرافية تتوصل لجنة القضاء الى ان مفقودي قرية الشيحة في ناحية الصقلاوية تابعون لمنطقة الشيحة وفقدوا بعد سقوط محافظة الأنبار بيد العناصر الإرهابية وراجع أغلب ذوي المفقودين محاكم التحقيق وسجلوا أخبارات في محاكم التحقيق في مجمع الفلوجة في حين لا يزال التحري جاريا عن مفقودي صلاح الدين اما كركوك فقد بينت رئاسة محكمة استئناف المحافظة بأن ذوي المخطوفين قد قاموا بتسجيل شكاوى أصولية لدى المحاكم لمعرفة مصير.



وفي الطرف الاخر تواصل اللجان القضائية التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية على اختلاف مسمياتها.