في جلسة اعتيادية لمجلس القضاء الاعلى تصدر السلطة التشريعية نتائج لجنتها التي تعمل توازياً مع جهات معنية بغية حسم ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم المغيب منذ اكثر من عام..
وفي وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي ازاء وجود ادعاءات تتعلق بتغييب قسري يأتي الرد من بيان السلطة القضائية الذي فند تلك التصريحات بعدما اكد وجود متهمين صادرة بحقهم اوامر قبض بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب
وبموجب الرقعة الجغرافية تتوصل لجنة القضاء الى ان مفقودي قرية الشيحة في ناحية الصقلاوية تابعون لمنطقة الشيحة وفقدوا بعد سقوط محافظة الأنبار بيد العناصر الإرهابية وراجع أغلب ذوي المفقودين محاكم التحقيق وسجلوا أخبارات في محاكم التحقيق في مجمع الفلوجة في حين لا يزال التحري جاريا عن مفقودي صلاح الدين اما كركوك فقد بينت رئاسة محكمة استئناف المحافظة بأن ذوي المخطوفين قد قاموا بتسجيل شكاوى أصولية لدى المحاكم لمعرفة مصير.
وفي الطرف الاخر تواصل اللجان القضائية التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية على اختلاف مسمياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ملف المغيبين: هاربون وآخرون متهمون بقضايا ارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.