نائب يوجه سؤالين برلمانيين إلى عبد المهدي حول عمل سلطة الطيران المدني

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي، الاثنين، عن توجيه سؤالين برلمانيين إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي حول عمل سلطة الطيران المدني، داعيا اياه إلى التعامل "بشفافية" مع السؤالين و"عدم الرضوخ لأية ضغوط".
وأوضح العقابي، أن "السؤال تضمن المطالبة بجميع أوليات تلك الرخصة"، لافتاً إلى "توجيه سؤال برلماني آخر إلى رئيس الوزراء حول آليات التعاقد والجدوى الاقتصادية التي تمت من خلالها إجراءات منح وكالتي الطيران الى تركيا وايران من قبل سلطة الطيران المدني بغية استكمال الاجراءات القانونية في هذا الملف".
ودعا العقابي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "التعامل بشفافية ومرونة مهنية مع تلك الاسئلة وسرعة الاجابة عليها دون الرضوخ لأية ضغوط من الممكن أن تمارسها جهات مستفيدة من تلك الإجراءات بغية عدم فتح تلك الملفات على حساب المصلحة العامة".
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