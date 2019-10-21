أكدت رئيسة الوزراء النرويجية ايرنا سولبرغ، الاثنين، التزام بلادها بالشراكة مع العراق في محاربة "الإرهاب"، مشيرةً إلى أن بلادها تركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق.
وقال سولبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد المهدي في بغداد، بحسب التلفزيون الرسمي: "نلتزم بشراكتنا مع العراق في محاربة الإرهاب"، مضيفةً: "ناقشنا الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سوريا والمنطقة".
وتابعت سولبرغ: "نركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق"، مشيرةً إلى أن "السلام والعدالة هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".
يشار إلى أن رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ وصلت، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.
وتابعت سولبرغ: "نركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق"، مشيرةً إلى أن "السلام والعدالة هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".
يشار إلى أن رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ وصلت، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة الوزراء النرويجية: نركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.