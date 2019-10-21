رئيسة الوزراء النرويجية: نركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات بالعراق

وقال سولبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد المهدي في بغداد، بحسب التلفزيون الرسمي: "نلتزم بشراكتنا مع العراق في محاربة الإرهاب"، مضيفةً: "ناقشنا الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سوريا والمنطقة".

وتابعت سولبرغ: "نركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق"، مشيرةً إلى أن "السلام والعدالة هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".



يشار إلى أن رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ وصلت، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد.