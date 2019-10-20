مكتب عبد المهدي يكشف تفاصيل الحزمة الثالثة بشأن مطالب المتظاهرين

كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، تفاصيل الحزمة الثالثة بشأن مطالب المتظاهرين. وتتضمن الحزمة الثالثة قيام وزارة الكهرباء بتدريب العاطلين عن العمل من المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خريجي الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وفيما يلي قرارات الحزمة :



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