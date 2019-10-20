الخارجية: العراق غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج البلاد

وقال الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق معنيّ بتسلّم الإرهابيّين الدواعش الذين يحملون الجنسيّة العراقيّة وعوائلهم، وسيُحاكَمون في المحاكم العراقـيّة وفق القوانين النافذة".

وتابع الصحاف، أن "العراق غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج العراق، وعلى دولهم أن تتكفل بهم".