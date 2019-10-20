صفحة مقربة من الصدر تكشف عن استيراد طائرات كورية ولا يوجد طاقم ومكان لها

كشفت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، عن استيراد العراق طائرات كورية ولا يوجد طاقم ومكان لها.
ونشرت الصحيفة معلومة اطلعت الخليج 365، عليها ان "الطائرات الكورية من 2014 مستوردة ولا يوجد طاقم او مكان مناسب لها".
واضافت ان "الطائرات متروكة في العراء"، مشيرة الى ان "يتوجب معهذه الطائرات عدد 300 صاروخ خاص بها".
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