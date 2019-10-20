الصناعة تضع حجر الأساس لإنشاء ثلاثة مشاريع في مجمع معامل اسمنت بادوش

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزير صالح عبد الله الجبوري وضع حجر الأساس لإنشاء ثلاثة مشاريع جديدة في مجمع معامل اسمنت بادوش شملت معملاً متكاملاً لإنتاج الاسمنت بطاقة 4000 طن/ يوم بالتعاقد مع شركة سوسيداد الاسبانية وإعادة تأهيل معمل إنتاج الأكياس الورقية وإنشاء معمل لإنتاج الأكياس البلاستيكية بطاقة 30 مليون كيس/ سنوياً".وأضافت، أنه "تم وضع حجر أساس لمشروع محطة كهرباء جديدة بطاقة 50 ميغا واط بالتعاقد مع شركة STS الكورية"، مبينة أن "ذلك يأتي لدعم وتغطية حاجة مشاريع الإعمار والبناء في محافظة نينوى من مادة الاسمنت وضمان استقرار الطاقة الكهربائية المجهزة لمعامل الاسمنت في المجمع المذكور وديمومة العملية الإنتاجية فيها، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وخلق فرص عمل جديدة".

وكانت معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب لشركاتها ومعاملها والتي وقعت بعد أحداث عام 2003.