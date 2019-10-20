اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الاحتياطية في النجف

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل مخزن لبيع المواد الاحتياطية في الحي الصناعي بمحافظة النجف".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ثماني فرق من الدفاع المدني باشرت بإخماد الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداده إلى المحلات المجاورة".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.