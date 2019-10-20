النزاهة تضبط تلاعباً بمعاملات شراء أدوية في مستشفى الديوانية

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، عن ضبط حالات تلاعب في شراء أدوية قريبة النفاذ دون الحاجة الفعلية لها، في مستشفى الديوانية العام.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق القادسية التابع للهيأة تمكن من ضبط معاملة شراء أدوية تخدير قريبة النفاذ لمصلحة المستشفى"، مبينة أن "تحقيقاتها الأولية قادت إلى كشف التلاعب وتغيير طلب الحاجة من (500) إلى (5000) أمبولة الذي قامت به لجنة المشتريات".

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وأضافت ان "اللجنة قامت بشراء كميات كبيرة من الأدوية بخلاف الحاجة الفعلية، ومناقلة (1000) أمبولة لمستشفى النسائية والأطفال مناقلة وهمية؛ لغرض الصرف في السجلات وهمياً"، لافتة إلى "تمكن فريق عمل المكتب من ضبط الكمية في صالة عمليات مستشفى النسائية والأطفال، إضافة إلى ضبط (2150) أمبولة منتهية الصلاحية في مستشفى الديوانية".

وتابعت ان "التحقيقات الأولية توصلت إلى أنه تم صرف معاملة الشراء على وجه السرعة من رصيد الموازنة التشغيلية لدائرة صحة الديوانية، قبل ورود التخصيص المالي من دائرة العيادات الشعبية؛ كونها الجهة المعنية بتخصيص مبالغ شراء الأدوية".