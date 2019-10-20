الاحصاء: ذي قار شهدت اعلى معدل سنوي للغبار المتساقط

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، ان محافظة ذي قار شهدت اعلى معدل سنوي للغبار المتساقط خلال عام 2018.
وقال الجهاز في تقرير تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "اعلى المعدلات السنوية لكمية الغبار المتساقط خلال عام 2018 كانت في محافظات ذي قار والمثنى والنجف وبواقع 43. 41. 31 غم/ م2 على التوالي".
وأضاف أن "اقل معدل سنوي للغبار المتساقط كان في محافظة واسط وبمعدل سنوي بلغ 10 غم/م2 ".
واشار الى ان "اعلى معدل سنوي لتركيز غاز SO2 في محافظة بغداد وبواقع 0.569 جزء بالمليون ، اما اقل معدل سنوي لتركيز غاز SO2 فقد سجل في محافظة البصرة قي البصرة وبواقع 0.005 جزء بالمليون".
وأضاف أن "اقل معدل سنوي للغبار المتساقط كان في محافظة واسط وبمعدل سنوي بلغ 10 غم/م2 ".
واشار الى ان "اعلى معدل سنوي لتركيز غاز SO2 في محافظة بغداد وبواقع 0.569 جزء بالمليون ، اما اقل معدل سنوي لتركيز غاز SO2 فقد سجل في محافظة البصرة قي البصرة وبواقع 0.005 جزء بالمليون".
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