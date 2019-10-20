وزير الدفاع الايراني يهاتف مسؤولين عراقيين خلال الاربعينية

اعرب وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي، في اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين العراقيين عن تقديره لجهودهم في احلال الامن خلال مسيرة الاربعين المليونية.

وأجرى حاتمي، خلال زيارته لمدينتي النجف وكربلاء (أمس السبت)، ومشاركته في الزيارة الاربعينية، اتصالات هاتفية مع كل من وزير الداخلية ياسين الياسري، ورئيس اركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، بحسب وكالة الانباء الايرانية "ارنا".



وقالت الوكالة إن حاتمي اعرب خلال الاتصالات الهاتفية عن "تقديره للجهود القيمة التي بذلها المسؤولون العراقيون وحسن ضيافة الشعب العراقي، واعتبرها مثالا للاخوة والتضامن والوشائج الثقافية العميقة بين البلدين".

واكد وزير الدفاع الايراني أن "مسيرة الاربعين العظيمة، تمهد الارضية للحضارة الاسلامية الحديثة في العصر الحاضر"، موضحا ان "الشعوب الطامحة للحرية، وبغض النظر عن اللون والعرق واللغة والقومية، اثبتت دوما انها داعية للحرية والتحرر، واليوم بصوت لبيك ياحسين في عالم يحاول فيه الاستكبار العالمي بممارساته الشيطانية إطفاء شعلة عقيدة الإسلام المتوقدة، فان نداء "حب الحسين يجمعنا" يتجسد تحت راية عاشوراء الحمراء المرفرفة.



واشار الى ان "مسيرة الاربعين الرائعة، قد فقات عيون اعداء الاسلام"، مضيفا "لقد بذلت الإمبراطوريات الإعلامية في نظام الهيمنة الكثير من الجهود لحجب رؤية وسماع هذا الحدث الاستثنائي للعالم الاسلامي، لكنهم في غفلة عن أن الأربعين أصبح وسيلة إعلام اجتماعية وشعبية عالمية، واليوم فان كل زائر هو نفسه وسيلة إعلامية ومركز إعلامي ينقل رسالة الامام الحسين (ع) وانصاره الاوفياء بالدعوة الى الحق والحرية ومناهضة الظلم في جميع أنحاء العالم

