الكشف عن تفاصيل زيارة الفياض الى واشنطن

أكد باحث كبير أن زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، التي قام بها إلى الولايات المتحدة طمأنت أمريكا بعدم التعرض لمصالحها.
وأضاف أن "الفياض تحدث إلى الأمريكيين عن الهيكلة الجديدة للحشد الشعبي"، وأنه "جزء من الدولة العراقية ولن يكون بعيدا عنها في قراراته، وهذه رسالة لهم بأن بعثتهم الدبلوماسية ومصالحهم لن تتعرض للخطر".
وقام مستشار الأمن الوطني فالح الفياض قبل أيام بزيارة إلى واشنطن، إلتقى خلالها وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، وبحضور الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، وجرى بحث العلاقة بين البلدين وآفاق تطويرها وخصوصا التعاون العسكري والأمني في مجال مكافحة الإرهاب.
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