المالكي يدعو الحكومة الى متابعة ملف 'ارهابي داعش' الفارين من شمال شرق سوريا

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، الحكومة الى متابعة ملف "ارهابي داعش" الفارين من شمال شرق سوريا.

وقال المالكي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "ندعو الحكومة الى متابعة ملف ارهابيي داعش الفارين من شمال شرق سوريا والتصدي لمحاولة تسللهم الى اراضي العراقي".

واعرب المالكي عن رفضه "لاي تفاهمات او اتفاقات دولية تفضي الى التحفظ عليهم في العراق لان بلدنا لم ولن يكون مكبا لنفايات الارهاب وذيول الجريمة".