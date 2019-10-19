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2019-10-19 | 17:19
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وقال غفوري في حديث للسومرية نيوز، إن "تجربة التذاكر الالكترونية، نجحت في مباراة العراق وهونغ كونغ، حيث كان دخول الجماهير انسيابياً وعلى عدد التذاكر المباعة فقط".
واضاف أن "تذاكر مباراة العراق وايران ستكون متاحة في الاسواق قبل 10 ايام من موعد المباراة، وسنحدد منافذ البيع قبل طرحها"، مبيناً ان "سعر التذكرة يبلغ 5 الاف دينار عراقي فقط".
واوضح غفوري، بالقول: "تجنباً لطرح التذاكر في السوق السوداء، فإن كل شخص سيتاح له اقتناء ثلاث تذاكر فقط"، مشيراً إلى أن "التذاكر لن تكون متاحة في اماكن اخرى غير التي يعلن عنها قريباً".
يذكر أن مباراة اسود الرافدين امام ايران ستقام على ملعب البصرة الدولي في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل، فيما سيقابل البحرين على ذات الملعب في التاسع عشر من الشهر نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها بمباراة هونغ كونغ.. اعتماد التذاكر الالكترونية لمواجهة العراق وإيران في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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