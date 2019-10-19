تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء غداً

اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد. وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في محافظة كربلاء المقدسة وذالك لاستمرار تدفق الزائرين لكربلاء المقدسة". وأضاف "لتقديم افضل الخدمات والاستمرار بعملية نقل الزائرين من كربلاء الى محافظاتهم والقيام بحملة تنظيف لمدينة كربلاء المقدسة".

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