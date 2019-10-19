القوة الجوية يحتل المركز الـ25 على مستوى اندية آسيا

وتواجد نادي القوة الجوية العراقي في المركز الـ25، ليكون النادي العراقي الوحيد الذي يدخل التصنيف لعام 2019.

وكان نادي القوة الجوية قد توج بلقب كأس الاتحاد الاسيوي لثلاث سنوات على التوالي، قبل ان يقوم الاتحاد الاسيوي بالسماح للاندية العراقية بالمشاركة في دوري ابطال آسيا ابتداءً من العام الحالي.



وكان القوة الجوية قد لعب في الملحق المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، لكنه لم ينجح في التأهل بالنسخة الحالية لموسم 2019.