القوة الجوية يحتل المركز الـ25 على مستوى اندية آسيا

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2019-10-19 | 16:58
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اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، قائمة بترتيب الفرق الـ30 الاولى على القارة الصفراء.
وتواجد نادي القوة الجوية العراقي في المركز الـ25، ليكون النادي العراقي الوحيد الذي يدخل التصنيف لعام 2019.
وكان نادي القوة الجوية قد توج بلقب كأس الاتحاد الاسيوي لثلاث سنوات على التوالي، قبل ان يقوم الاتحاد الاسيوي بالسماح للاندية العراقية بالمشاركة في دوري ابطال آسيا ابتداءً من العام الحالي.
وكان القوة الجوية قد لعب في الملحق المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، لكنه لم ينجح في التأهل بالنسخة الحالية لموسم 2019.
وكان نادي القوة الجوية قد توج بلقب كأس الاتحاد الاسيوي لثلاث سنوات على التوالي، قبل ان يقوم الاتحاد الاسيوي بالسماح للاندية العراقية بالمشاركة في دوري ابطال آسيا ابتداءً من العام الحالي.
وكان القوة الجوية قد لعب في الملحق المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا، لكنه لم ينجح في التأهل بالنسخة الحالية لموسم 2019.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.