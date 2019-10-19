النفط تعلن عن نجاح الخطة الوقودية لزيارة الاربعين

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، السبت، عن نجاح الخطة الوقودية لزيارة الاربعين وتحقيق انسيابية عالية في تلبية احتياجات المواكب والهيئات الحسينية والمخابز والأفران والدوائر الخدمية والأمنية في محافظة كربلاء المقدسة ومحافظات الفرات الاوسط من المشتقات النفطية.
وقال الغضبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات وتشكيلات الوزارة باشرت بخطة التجهيز اعتبارا من الاول من شهر صفر الحالي ولغاية اليوم العشرين من صفر، واستطاعت من تلبية احتياجات المواطنين والمواكب والهيئات الحسينية ومحطات الطاقة الكهربائية والمخابز والأفران ومركبات النقل العام والخاص من المشتقات النفطية واسطوانات الغاز السائل"، مشيداً بـ "الجهود المخلصة للعاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية وجميع الجهات الساندة لها من تشكيلات وزارة النفط".
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب أن المجهز الفعلي من انواع المشتقات النفطية بلغ أكثر من (40) مليون لتر ، منها (19) ملايين لتر من البنزين و(6) مليون لتر من مادة النفط الابيض و(16) مليون لتر من مادة زيت الغاز (كاز)، تم تجهيزها للمواكب الحسينية والمخابز والافران والمركبات المشاركة في نقل الزائرين والجهات الخدمية الاخرى ، وأكثر من (500) الف اسطوانة غاز جهزت للمواكب الحسينية.
من جانبه، أشار مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كربلاء حسين الخرسان الى "مشاركة (1400) بين موظف حكومي ووكيل جوال في تنفيذ خطة وزارة النفط لتجهيز الوقود خلال الزيارة الاربعينية"، مؤكداً أن "نشاط الوزارة سيستمر خلال الايام القادمة وحتى خروج اخر زائر من المحافظة سواء في تجهيز المواكب الحسينية او المركبات او الدوائر الخدمية".
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