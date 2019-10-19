مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بقيام مسلحين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة منزل ضمن منطقة حي اور مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها".
وتشهد مناطق عدة من بغداد والمحافظات بين فترة واخرى تسجيل حالات سرقة تنفذ من قبل مسلحين.
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