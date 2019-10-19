بالصور.. تنظيف الشوارع ورفع النفايات بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية

وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات الامانة الخدمية لا سيما في بلديتي الرشيد والدورة جنوب بغداد استُنفرت بالكامل لرفع النفايات وكنس وتنظيف وغسل الشوارع".

وأضافت "خصوصا تلك التي كانت ضمن خط سير الزائرين القاصدين مدينة كربلاء المقدسة وبعد انتهاء مراسم الزيارة ورفع المواكب والسرادق عنها مثل الطريق السريع عتبة بن غزوان المسمى شعبياً بسريع الدورة وشارع شاخة 6 المسمى شعبياً بشارع سويب بالاضافة الى الطريق ( يا حسين ) الذي قامت الامانة بصيانته وتأهيله مؤخراً".