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الكشف عن سبب استبعاد هازارد من قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا

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2019-10-19 | 16:15

الكشف عن سبب استبعاد هازارد من قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سبب غياب الدولي البلجيكي إيدين هازارد مهاجم عن قائمة النادي الملكي لمواجهة ريال مايوركا مساء اليوم في للدرجة الأولى.
ويواجه ريال مدريد نظيره مايوركا على ملعب إيبرو ستار، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، "السبب وراء غياب هازارد الذي لا يعاني من إصابة، وهو أنه سيصبح أبًا للمرة الرابعة".


واضافت أن "إيدين ينتظر مولوده الرابع اليوم، وهو ما جعله يحصل على الإذن من المدرب زين الدين زيدان، للحضور بجانب زوجته".

وفيما يلي القائمة كاملة

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حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوب.

الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريزولا، ميندي.

الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو.

الهجوم: بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو، فينيسيوس، رودريجو.

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