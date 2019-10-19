محافظ بغداد: لم اقدم استقالتي الى المجلس والقانون هو الفيصل

وقال الجزائري بحسب بيان للمحافظة تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم النائب الاول له علي الهيجل ومدراء البلديات والماء والشؤون الهندسية والتخطيط، إن "المجلس بنى قرارات باختياره محافظ ومن ثم نائب فني للمحافظ وتكليف محافظ آخر بالوكالة دون ان اقدم استقالتي له"، مبيناً "ما زلت محافظاً لبغداد ولم أنقطع عن ممارسه عملي كما اشيع".

وأضاف :"أحترم جميع القرارات التي تصدر اذا كانت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة"، مبيناً ان "القانون هو الفيصل وسأحترم القرار الذي تصدره المحاكم المختصة وسأكون اول المنفذين له".

ودعا الجزائري، إلى "إيقاف القرارات التي صدرت بوقف العمل بالمشاريع لكون أهالي العاصمة هم المتضررون من ذلك"، مستدركاً أن "المرحلة تتطلب ان نعمل جميعاً بروح الفريق الواحد واحترام مؤسسات الدولة بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية".