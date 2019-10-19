محافظ بغداد: لم اقدم استقالتي الى المجلس والقانون هو الفيصل

أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم السبت، عدم تقديم استقالته الى مجلس محافظة بغداد، مشيراً الى ان المجلس بنى قراراته على شيء لم يقدم له.
وقال الجزائري بحسب بيان للمحافظة تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم النائب الاول له علي الهيجل ومدراء البلديات والماء والشؤون الهندسية والتخطيط، إن "المجلس بنى قرارات باختياره محافظ ومن ثم نائب فني للمحافظ وتكليف محافظ آخر بالوكالة دون ان اقدم استقالتي له"، مبيناً "ما زلت محافظاً لبغداد ولم أنقطع عن ممارسه عملي كما اشيع".
ودعا الجزائري، إلى "إيقاف القرارات التي صدرت بوقف العمل بالمشاريع لكون أهالي العاصمة هم المتضررون من ذلك"، مستدركاً أن "المرحلة تتطلب ان نعمل جميعاً بروح الفريق الواحد واحترام مؤسسات الدولة بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية".
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