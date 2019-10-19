محافظ بابل يدعو رئاسة الوزراء لاجراء تحقيق بملابسات تسجيل صوتي يخص المتظاهرين

دعا محافظ بابل كرار العبادي، السبت، رئاسة الوزراء الى اجراء تحقيق في ملابسات تسجيل صوتي يخص المتظاهرين.

وقال العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد على دعم مطالب المتظاهرين السلميين"، مشدداً على "رفض اي تعد لحياتهم او امنهم الشخصي".

ودعا العبادي رئاسة الوزراء الى "اجراء تحقيق بشكل عاجل في ملابسات التسجيل الصوتي الذي يخص حياة المتظاهرين"، منوهاً الى "ضرورة مكاشفة الجماهير بالنتائج باقرب وقت".

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ورفض محافظ بابل "عقد اي اتفاقات او توافقات سياسية على حساب حياة المتظاهرين وحقوقهم"، مؤكداً "الامتثال لتوجيهات المرجعية الرشيدة العليا التي ادانت اراقة الدماء البريئة او الاعتداءات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين السلميين".

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً عن رئيس مجلس محافظة بابل يدعو فيه الى فض التظاهرات.