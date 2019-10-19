صحة كربلاء تعلن تقديم خدماتها لنحو 4 ملايين زائر

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت، عن تقديم خدماتها الطبية لنحو أربعة ملايين زائر خلال عشرة أيام.
وأضاف الموسوي، أن "عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (55,367) إحالة وعدد العمليات بلغ (623) عملية في حين إن عدد الولادات بلغت (726) ولادة".
وأشار إلى أن "الملاكات المختبرية أجرت (70,154) فحصاً مختبرياً ، و(10,814) فحصاً بجهازي الأشعة السونار ، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي المفراس والرنين (924) فحصاً".
وأكد الموسوي، أن "الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية، ظهر اليوم، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ (4047) قنينة دم مختلفة الأصناف".
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