البشائر تدعو الحكومة والبرلمان لتقديم مبادرات سريعة وحلول واقعية لمشاكل البلد

وذكرت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أدى اليوم عشرات الملايين من شيعة أهل البيت الأطهار (عليهم السلام) حول العالم مراسم احياء زيارة أربعينية الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) وجسدوا خلالها أروع صور التحدي والولاء والثبات على المبادئ السامية التي ضحى من أجلها سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه".

وأضافت أن "بلدنا العراق العزيز احتضن ذروة هذا الاحياء وهذه المناسبة الشريفة لملايين الزوار من مختلف بقاع العالم ممن يعشقون الحسين ويهتدون بهديه ويسيرون على نهجه".

وأوضحت الحركة، أن "العالم أجمع سجّل مواقف البذل والعطاء والكرم والسخاء لدى شعبنا العراقي الكريم المعطاء، عبر مواكب الخدمة الحسينية والمؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية على امتداد آلاف الكيلومترات، لتقدم للزائرين المتوجهين مشياً على الأقدام مختلف أنواع الأطعمة والخدمات المجانية تقرباً إلى الله تعالى، وحباً بالحسين وآل الحسين وسيرتهم العطرة وبكل فخر واعتزاز".وأكدت، أنه "سبقت الزيارة الأربعينية هذا العام تظاهرات مطالبة بالاصلاح والتغيير ونحن نرى أن الاصلاح الحقيقي يبدأ بمشاركة الشباب بالقرار السياسي وتمكينهم في جميع مجالات الحياة واستعادة ثقة المواطن الكريم بالدولة والعملية السياسية فالمواطن العراقي ينبغي أن يكون هو البوصلة الأساس الموجهة لاهتمامات الحكومة وتوجهاتها ومشاريعها، فهو قاعدة أمن الدولة ومنطلق هيبتها وسيادتها ومحل فخرها واعتزازها أمام العالم، وكما على الحكومة والبرلمان أن يقدموا مبادرات سريعة وحلول واقعية لمشاكل البلد من بطالة ونقص الخدمات وتفشي الفساد واستعادة الهيبة وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة أصحاب الأجندات الخارجية التي لا تريد للعراق خيراً".

وجددت الحركة، "دعوتها للالتزام بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الرشيدة برؤيتها الثاقبة والحكيمة في حفظ الوطن وكرامة الانسان".