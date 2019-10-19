جهانغيري لعبد المهدي: مستعدون لحل مشاكل زوار الاربعين

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، على التنسيق المكثف لتعزيز العلاقات بين العراق وايران، فيما اشار النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق الى ان مراسم الزيارة الاربعينية هي دليلا على قدرة وصلابة ووحدة العالم الإسلامي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اثناء زيارته لمرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

واعرب جهانغيري خلال الاتصال عن تقديره "لجهود الحكومة والشعب العراقي في استضافة زوار الاربعين الحسيني"، مشيرا الى ان "هذه المراسم اصبحت دليلا على قدرة وصلابة ووحدة العالم الإسلامي".

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وابدى جهانغيري استعداد "ايران لحل مشاكل زوار الاربعين"، لافتا الى ان "تقديم الخدمات الى الملايين من عشاق الامام الحسين هو واجب يقع على عاتق دول المنطقة".

من جانبه، أكد عبد المهدي "على أهمية مسيرة الاربعين في توحيد الشعب المسلمة بالمنطقة"، معربا عن تقديره "لمشاركة النائب الاول لرئيس الجمهورية والزوار الايرانيين في هذه المراسم".

وابلغ عبد المهدي جهانغيري "بنقل تحياته الى الرئيس الايراني حسن روحاني"، مشددا على "التنسيق المكثف لتعزيز العلاقات بين البلدين".