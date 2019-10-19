نائب بلجنة الاستثمار يكشف عن باب آخر للفساد

رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي، السبت، قرار مجلس الوزراء بخصوص منح صلاحيات الوزراء والمحافظين حول المشاريع بأنه بابا اخر للفساد.
وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء اصدر قرارت بإعطاء تخويل للوزراء والمحافظين بخصوص المشاريع خارج التعاقدات الرسمية وهذا الأمر سيفتح الباب واسعا للفساد".
وأضاف التميمي أن "هذا التخويل سيؤدي بالموازنة إلى المجهول"، مطالبا الحكومة بـ"تشكيل لجان من الاداء العام والنزاهة لمراقبة هذا الأمر والسيطرة عليه من أجل عدم بيع وشراء المشاريع".
يشار الى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في (8 تشرين الأول 2019) منح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى الشركات المنفذة للمشاريع.
وأضاف التميمي أن "هذا التخويل سيؤدي بالموازنة إلى المجهول"، مطالبا الحكومة بـ"تشكيل لجان من الاداء العام والنزاهة لمراقبة هذا الأمر والسيطرة عليه من أجل عدم بيع وشراء المشاريع".
يشار الى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في (8 تشرين الأول 2019) منح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى الشركات المنفذة للمشاريع.
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