مشاكل الموازنة الكبرى تبوب الى قسمين تعرف عليهما

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الموازنة بشكلها العام فيها مشاكل كبرى نستطيع تبويبها الى قسمين الاول هو سوء بناء الموازنة من حيث ابوابها واعتماداتها وتصوراتها وسيطرتها ومصادر تمويلها"، مبينا ان "عبد المهدي تعهد بحل هذه المشكلة وتحويل الموازنة من موازنة بنود الى موازنة اداء وبرامج".واضاف العيساوي، ان "القسم الآخر يرتبط بتصورات وقناعات لدى الكثير من النواب بعدم وجود عدالة بالموازنة وتمييز لمناطق دون اخرى او محافظات على حساب محافظات"، لافتا "نحن باللجنة المالية نضغط باتجاه حل هاتين المشكلتين والحالة البنيوية للموازنة".

ولفت العيساوي،الى انه "بحل هاتين المشكلتين وتخفيض العجز الهائل بالموازنة التي لايمكن تمريرها بشكلها الحالي وتم تعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية والضرائب والسيطرة على سعر الصرف فحينها ستحل النسبة الاكبر من المشاكل"، مشددا على ان "هناك نفس جدي وحقيقي بين الحكومة والاقليم لحل المشاكل وبحال الوصول الى صيغة تحفظ فيها الحقوق وتحقق العدالة فحينها ستحل مشكلة العدالة او جزء منها يتم تسليط الضوء عليه بالفترة الحالية وهي مشكلة الاقليم ومستحقاته".