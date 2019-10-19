بالصور.. حريق الكرادة

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في شقة سكنية مقابل بدالة العلوية في منطقة الكرادة وسط بغداد. وبحسب ما اكده مصدر امني ان "ذلك جاء بعدما تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ العائلة التي تسكن في الشقة". Advertisements

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