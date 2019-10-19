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بالصور.. حريق الكرادة

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تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في شقة سكنية مقابل بدالة العلوية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وبحسب ما اكده مصدر امني ان "ذلك جاء بعدما تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ العائلة التي تسكن في الشقة".

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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