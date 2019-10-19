شاهد... دمية 'مسكونة' تثير الرعب بتحركها ليلا!

شوهدت دمية وهي تتحرك أثناء الليل بعد فتح باب الصندوق الزجاجي الذي كانت بداخله بشكل تلقائي. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، حصل مايكل ديماوند على الدمية من أحد السجناء في معسكر نازي.

وحذر صاحب الدمية في وقت سابق من قيامها بأشياء مشابهة، لذا تم حفظها في الصندوق الزجاجي. ويعتقد العديدون أن الدمية مسكونة بروح شيطانية.

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