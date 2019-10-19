أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، السبت، ان تشريع قانون النفط والغاز سيكون الحل الشامل والجذري لجميع المشاكل في ادارة ملف النفط، لافتا الى أن لكتل السياسية عازمة على تشريع القانون في اسرع وقت وعدم تاجيله كما حصل بالدورات السابقة.
وقال شاكر في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين المهمة والضرورية جدا لتنظيم عملية التعامل مع الثروات النفطية في المحافظات والاقليم من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينا ان "المادة 112 من الدستور اشارت الى كيفية معالجة ملف ادارة النفط في المحافظات المنتجة والاقليم من خلال تشريع قانون لهذا الامر".
واضاف شاكر، ان "القانون كان من المفترض تشريعه منذ الدورات السابقة لكن اختلاف وجهات النظر والخلافات حالت دون تحقيق ذلك ما تسبب بعدم تشريعه حتى اللحظة"، لافتا الى أن "تشريع القانون سيكون الحل الجذري والنهائي لجميع المشاكل المتعلقة بادارة ملف النفط وهو امر اصبحت جميع الكتل السياسية على قناعة كاملة به".
واضاف شاكر، ان "القانون كان من المفترض تشريعه منذ الدورات السابقة لكن اختلاف وجهات النظر والخلافات حالت دون تحقيق ذلك ما تسبب بعدم تشريعه حتى اللحظة"، لافتا الى أن "تشريع القانون سيكون الحل الجذري والنهائي لجميع المشاكل المتعلقة بادارة ملف النفط وهو امر اصبحت جميع الكتل السياسية على قناعة كاملة به".
واكد شاكر، ان "الكتل السياسية عقدت العزم على تشريع القانون في اسرع وقت وعدم تاجيله كما حصل بالدورات السابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: الحل الجذري لجميع مشاكل ملف النفط بقانون والكتل السياسية عازمة على تشريعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.