مصرع شخص بصعقة كهربائية في الطارمية

افاد مصدر امني، السبت، بأن شخصا لقي مصرعه بصعقة كهربائية في قضاء الطارمية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصل لقي مصرعه بصعقة كهربائية اثناء عمله مع دائرة قطاع كهرباء المشاهدة ضمن قضاء الطارمية". واضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".



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