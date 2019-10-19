لجنة التحقيق بالتظاهرات: التقرير النهائي سنسلمه لعبد المهدي يوم غد الاحد

اعلنت لجنة التحقيق بالتظاهرات، السبت، ان التقرير النهائي سيتم تسليمه الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم غد الاحد، فيما اكدت على المهنية والأمانة التي تعاملت بها.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اللجنة برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي اكملت، مساء امس الجمعة، الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية وهي بغداد وبابل والنجف الأشرف بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

واكد رئيس اللجنة نوري الدليمي "إتمام التحقيقات في المحافظات التي شهدت تظاهرات خلال الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول 2019"، لافتا الى ان "تسليم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه مساء يوم غد الأحد 20-10-2019".

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واشار الى "المهنية والأمانة التي تعاملت بها اللجنة في أدق التفاصيل، والنتائج المهمة التي توصلت لها اللجان الفرعية الاستقصائية خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم، ومعاينتها لجميع الأماكن المتضررة".

وحضر الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلو مجلس القضاء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وقادة العمليات والصنوف ووكيل وزارة الصحة.