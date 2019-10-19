النزاهة تؤلف فرقاً تحقيقية تخصصية لتسلم ملفات مكاتب المفتشين العموميين

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن تأليفها فرقا تحقيقية تخصصية لتسلم ملفات وأوليات ووثائق مكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات ووزارات الدولة.
وأوضح البيان، أن "الفرق التحقيقيَة ستتولى مهمة تسلم تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجز منها أو الذي هو قيد الإنجاز، وحسب اختصاص كل لجنة، والجهة المكلفة بتسلم ملفاتها وأولياتها ووثائقها".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
ووجهت هيئة النزاهة، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، كتاباً إلى مكاتب المفتشين العموميين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها.
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