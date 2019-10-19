النزاهة تؤلف فرقاً تحقيقية تخصصية لتسلم ملفات مكاتب المفتشين العموميين

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها "ألفت عشرة فرق تحقيقية تخصصية أنيطت بها مهمة تسلم ملفات وأوليات ووثائق ومكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة ووزاراتها كافة".وأوضح البيان، أن "الفرق التحقيقيَة ستتولى مهمة تسلم تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجز منها أو الذي هو قيد الإنجاز، وحسب اختصاص كل لجنة، والجهة المكلفة بتسلم ملفاتها وأولياتها ووثائقها".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

ووجهت هيئة النزاهة، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، كتاباً إلى مكاتب المفتشين العموميين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها.