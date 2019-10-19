صحيفة: عدم وجود اتفاق في لجنة التحقيق بالتظاهرات بشأن تسمية المتورطين من عدمه

كشفت صحيفة عربية، عدم وجود اتفاق نهائي داخل لجنة التحقيق باحداث التظاهرات حول تسمية المتورطين من عدمه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ان "اللجنة المركزية للتحقيق بالتظاهرات ومقرها في بغداد، تسلّمت تقارير أولية من المناطق التي شهدت احتجاجات"، مشيرة إلى أنّها "الآن بصدد إعداد التقرير النهائي".

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واشار الى "عدم وجود اتفاق نهائي بين أطراف اللجنة بشأن المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير"، موضحا أنّ "بعض أطرافها يريدون تسمية المتورطين بقتل المتظاهرين بشكل واضح بغضّ النظر عن مناصبهم أو الجهات التي تقف خلفهم، فيما يرى آخرون أن يجري التحفظ على بعض التسميات، وترك الأمر لرئيس الوزراء والبرلمان".

واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الجمعة، ان نتائج لجنة التحقيق بشان التظاهرات ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة.