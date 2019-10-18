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الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للعودة اليه بحلول

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، إنه يقف "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، فيما منح مهلة 72 ساعة للقوى السياسية للعودة اليه بحلول.
وقال الحريري في كلمة له تابعتها الخليج 365، إن "الإصلاحات لا تعني فرض الضرائب بل تغيير النهج الذي تسير عليه الدولة"، مبيناً "أحاول أن أعالج أوجاع اللبنانيين منذ 3 سنوات حتى اليوم".

وأضاف :"تعرضت خطتي للإنقاذ بمساعدة المجتمع الدولي إلى عراقيل كثيرة"، مؤكداً أن "الناس أعطونا أكثر من فرصة من 3 سنوات حتى اليوم".


وأوضح، :"إذا كان هناك من يملك حلاً آخر للأزمة الاقتصادية فليبرزه ويتسلم زمام الأمور" موضحاً :"أعطي شركاءنا في الحكومة مهلة 72 ساعة للإجابة عن أسئلتي أو سيكون لي كلام آخر".

وكان المئات من المواطنين اللبنانيين قد تظاهروا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أمام القصر الرئاسي في بلدة بعبدا فضلاً عن مناطق أخرى، ضد فرض ضرائب جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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