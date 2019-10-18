الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للعودة اليه بحلول

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، إنه يقف "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، فيما منح مهلة 72 ساعة للقوى السياسية للعودة اليه بحلول.
وأضاف :"تعرضت خطتي للإنقاذ بمساعدة المجتمع الدولي إلى عراقيل كثيرة"، مؤكداً أن "الناس أعطونا أكثر من فرصة من 3 سنوات حتى اليوم".
وأوضح، :"إذا كان هناك من يملك حلاً آخر للأزمة الاقتصادية فليبرزه ويتسلم زمام الأمور" موضحاً :"أعطي شركاءنا في الحكومة مهلة 72 ساعة للإجابة عن أسئلتي أو سيكون لي كلام آخر".
وكان المئات من المواطنين اللبنانيين قد تظاهروا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أمام القصر الرئاسي في بلدة بعبدا فضلاً عن مناطق أخرى، ضد فرض ضرائب جديدة.
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