أفاد موقع "سكاي نيوز "، الجمعة، بسقوط قتيلين وإصابة ستة آخرين جراء إطلاق نار في طرابلس اللبنانية. وذكر الموقع في خبر مقتضب، ان "قتيلين سقطا وأصيب ستة آخرون جراء إطلاق نار في ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية".

وكان المئات من المواطنين اللبنانيين قد تظاهروا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أمام القصر الرئاسي في بلدة بعبدا.



وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن "قتيلاً وسبعة جرحى سقطوا جراء إطلاق نار في ساحة النور في مدينة طرابلس اللبنانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام عربية: قتيلان و6 جرحى جراء إطلاق نار في في طرابلس اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.