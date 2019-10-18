مفوضية حقوق الانسان تطالب بتعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين

طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الجمعة، الحكومة بتعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في تصريح صحفي "نطالب الحكومة بتعويض المعتقلين من المتظاهرين السلميين بما لحقهم من ضرر ماديا ومعنوياً". يذكر أن المفوضية، أفادت في وقت سابق، بأن نحو 800 شخص من الذين شاركوا بالتظاهرات اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم.





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