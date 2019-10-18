جعجع يدعو الحكومة اللبنانية للاستقالة على خلفية الاحتجاجات الشعبية

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى استقالة حكومته بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ الأمس.
وأضاف جعجع، "أنا أعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر.
واشار الى "أن "أفضل ما يمكن ان يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد.
وتشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس احتجاجات واسعة -هي الأكبر منذ سنوات- في مختلف مناطق البلاد، رفضا لإقرار الحكومة ضرائب جديدة أبرزها ضريبة على اتصالات الإنترنت، ورفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية بصفة عامة.
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