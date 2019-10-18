باريس تقدم 10 ملايين يورو إلى كردستان للتعامل مع اللاجئين

اجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مباحثات مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فيما اعلن تقديم مساعدة مالية قدرها 10 ملايين يورو إلى الإقليم للتعامل مع اللاجئين القادمين من القتال في سوريا.
واضاف، "نحن قلقون من موجة تهجير جديدة خاصة مع مشاركة فصائل من المعارضة السورية في العملية العسكرية".
من جانبه قال لودريان مخاطبا بارزاني، "هذه زيارتي السابعة وتهدف لإيصال رسالة صداقة ودعم لكم وجميع الأخوة الكرد موجهة من قبل الرئيس ماكرون وفرنسا، مشيرا الى ان الزيارات السابقة تنوعت من حيث ظروفها بين جيدة وسيئة وهذه منها سواء من الناحية الأمنية في إقليم كردستان والعراق وحتى استقرار فرنسا وأوروبا".
واعلن ، تقديم باريس مساعدة مالية قدرها 10 ملايين يورو إلى إقليم كردستان للتعامل مع اللاجئين القادمين من القتال في المناطق الكردية بسوريا.
واكد انه يتفق مع مخاوف كردستان بشأن بقاء خطر داعش، "هناك 13 ألفا من الإسلاميين المتشددين في شمال شرق سوريا منهم 2200 أجنبي والعدد يصل إلى 40 ألف إذا تم احتساب أفراد عائلات داعش وهذا أمر خطير، أما إضافة من يمارسون أنشطتهم سراً فتنذر بكارثة".
وكان لودريان وصل اربيل مساء امس اوجتمع مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني. قبل ان يجري مباحثات مع مسؤولين في العاصمة بغداد تخص بالاغلب نقل معتقلين من تنظيم داعش بمراكز احتجاز قوات كردية بسوريا الى سجون العراق.
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