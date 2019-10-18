أفاد الحساب الرسمي للفنان كاظم الساهر على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، بأن الساهر "بخير" ولاصحة لما اشيع في مواقع التواصل. وجاء في حساب الساهر الرسمي، عبر فيسبوك، إن الفنان كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة، نشكر اهتمامكم ومحبتكم. وتناولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل خبرا افاد بتعرض الساهر الى وعكة صحية.



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كانت هذه تفاصيل خبر حسابه الرسمي: كاظم الساهر بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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