بالفيديو.. مرافق وزير لبناني يطلق النار نحو المتظاهرين ويدهس أحدهم

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء أمس الخميس، إن "مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار باتجاه المتظاهرين، ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين".

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "النهار"، أنه "أثناء خروج موكب وزير التربية أكرم شهيب، من مجلس النواب، حاول المعتصمون قطع الطريق أمامه، إلا أن أحد المرافقين للموكب أطلق النار في الهواء، ما تسبب بحالة من الهرج والمرج في محيط مجلس النواب".