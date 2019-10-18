الرافدين يعلن فتح الاعتمادات المستندية للوزارات والتجار والقطاعين العام والخاص

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف مستعد لتسلم طلبات فتح الاعتمادات المستندية للتجار والقطاعين العام والخاص في تمويل التجارة الخارجية".

وأوضح، أن "فتح الاعتماد المستندي للتجار الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير لبضائعهم وشحنها واخراجها في حال مطابقتها للشروط القانونية تكون بطريقة سهلة عند المصرف كون مصرف الرافدين جهة حكومية وبالتالي فان انجاز كتاب فتح الاعتماد المستندي يكون وفق اجراءات سريعة تختلف عن المصارف الاخرى".