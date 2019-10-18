الرافدين يعلن فتح الاعتمادات المستندية للوزارات والتجار والقطاعين العام والخاص

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن فتح الاعتمادات المستندية لوزارات الدولة والتجار وشركات القطاع العام والخاص وبعمولات ميسرة.
وأوضح، أن "فتح الاعتماد المستندي للتجار الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير لبضائعهم وشحنها واخراجها في حال مطابقتها للشروط القانونية تكون بطريقة سهلة عند المصرف كون مصرف الرافدين جهة حكومية وبالتالي فان انجاز كتاب فتح الاعتماد المستندي يكون وفق اجراءات سريعة تختلف عن المصارف الاخرى".
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