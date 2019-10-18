مستغانمي تهنئ التونسيين: كل شعوبنا ليلى في انتظار قيس!

هنأت الكاتبة الجزائرية، أحلام مستغانمي، الشعب التونسي بانتخاب رئيسه الجديد، قيس سعيد، الذي جاء "بإرادة شعبية ساحقة" وقالت والآن "كل شعوبنا ليلى في انتظار قيس!".
وأضافت: "مبروك لتونس الحبيبة خيارها الديمقراطي.. مبروك لمغربنا الكبير.. سعداء من أجلكم"
وتابعت: "من تصريحات رئيس تونس الجديد الأستاذ قيس سعيد المنتخب بإرادة شعبية ساحقة.. انتهى عهد الوصاية، مشروعنا اليوم يقوم على الحرية".
وختمت: "كل شعوبنا ليلى في انتظار قيس".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس الخميس، رسميا فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.
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