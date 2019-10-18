مستغانمي تهنئ التونسيين: كل شعوبنا ليلى في انتظار قيس!

وأكدت مستغانمي في تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا الشعب يوما أراد الحياة.. سعداء من أجلكم".

وأضافت: "مبروك لتونس الحبيبة خيارها الديمقراطي.. مبروك لمغربنا الكبير.. سعداء من أجلكم"



وتابعت: "من تصريحات رئيس تونس الجديد الأستاذ قيس سعيد المنتخب بإرادة شعبية ساحقة..‏ انتهى عهد الوصاية، مشروعنا اليوم يقوم على الحرية".

وختمت: "كل شعوبنا ليلى في انتظار قيس".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس الخميس، رسميا فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.

