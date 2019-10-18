ساعات تفصلنا عن الحدث.. الأرض على موعد مع خمسة كويكبات

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن خمسة كويكبات ضخمة ستمر قرب الأرض اليوم الجمعة 18 تشرين الأوّل.
وأطلقت ناسا على أكبر هذه الكويكبات الخمسة اسم 2019 TM7، ويقدر أن قطره يتراوح بين 42 و95 مترا، ما يعني أنّ صخرة الفضاء يمكن أن تكون بحجم ساعة "بيغ بن" الشهيرة في لندن.
وسيكون 2019 TM7 على بعد 2.5 مليون ميل من الأرض، عند مروره.
أما الكويكبات الأربعة الأخرى، التي تسمى: 2019 TE2 و2019 TW6 و2019 TP5 و2019 TA1، فهي أصغر قليلا يتراوح قطرها بين 31 و59 مترا.
أقرب الكويكبات الخمسة بالنسبة لكوكبنا سيكون على بعد 1.9 مليون ميل، ما يعني أن فرصة الاصطدام ضئيلة للغاية.
وسيكون 2019 TM7 على بعد 2.5 مليون ميل من الأرض، عند مروره.
أما الكويكبات الأربعة الأخرى، التي تسمى: 2019 TE2 و2019 TW6 و2019 TP5 و2019 TA1، فهي أصغر قليلا يتراوح قطرها بين 31 و59 مترا.
أقرب الكويكبات الخمسة بالنسبة لكوكبنا سيكون على بعد 1.9 مليون ميل، ما يعني أن فرصة الاصطدام ضئيلة للغاية.
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