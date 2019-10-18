أفادت وكالة "رويترز" بأن محيط بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا شهد قصفا صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وتركيا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يوم من اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا عن وقف الأخيرة لهجومها لمدة 5 أيام للسماح للقوات التي يقودها الأكراد بالانسحاب من المنطقة الحدودية.
وينص الاتفاق الأمريكي - التركي على ضرورة استهداف العناصر الإرهابية ومخابئها وتحصيناتها ومواقعها وأسلحتها وآلياتها ومعداتها فقط، كما تعهدت تركيا بحماية جميع السكان في "المنطقة الآمنة" التي ستشرف عليها قواتها.
وقالت أنقرة أمس الجمعة إنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من "ي ب ك" وتدمير جميع تحصيناته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من إعلان هدنة.. قصف على شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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