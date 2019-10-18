محتجون يقتحمون مكتب 'التيار الوطني' في طرابلس

افادت وسائل اعلام لبنانية، الجمعة، بأن محتجين اقتحموا مكتب "التيار الوطني" في طرابلس. وقال موقع لبنان 24 ، إن عددا من المحتجين قاموا ليلا باقتحام مكتب التيار الوطني الحر في مدينة الميناء وتكسير محتوياته. وكان محتجون حاولوا اقتحام مكتب التيار في طرابلس وتم منعهم من قبل عناصر من الجيش اللبناني بعدما اقدموا على اقتلاع احدى اليافطات التابعة للمكتب.



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