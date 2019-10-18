جهاز المخابرات ينفذ 'واجبا امنيا' غربي الانبار

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تنفيذ جهاز المخابرات الوطني في الفلوجة "واجبا امنيا غربي الانبار عثر خلاله على متفجرات.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن جهاز المخابرات الوطني في الفلوجة، واجب امني في "قضاء الكرمة بمنطقة الرشاد" (غربي الانبار) ، عثر خلاله على سبع عبوات ومقذوفين ومسطرة.
واشارت الى أن العناصر الإرهابية كانت تنوي اعادة استخدامها لتصنيع عبوات ناسفة ولاصقة، حيث جرى معالجتها من قبل الجهد الهندسي التابع الى الفرقة العاشرة" ، دون حادث يذكر .
واشارت الى أن العناصر الإرهابية كانت تنوي اعادة استخدامها لتصنيع عبوات ناسفة ولاصقة، حيث جرى معالجتها من قبل الجهد الهندسي التابع الى الفرقة العاشرة" ، دون حادث يذكر .
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