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قرار جديد بشأن موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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2019-10-18 | 01:19

قرار جديد بشأن موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معلومات جديدة بشأن موعد مباراة الكلاسيكو بين فريقي وريال مدريد.
المواجهة كان مقرر إقامتها يوم 26 من شهر تشرين الاول الجاري، على ملعب "كامب نو"، وتم اقتراح تأجيلها بسبب توتر الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا.

ووفقًا لـ "IUSPORT" وإذاعة "كادينا كوبي"، قررت لجنة المسابقات أن تمنح برشلونة وريال مدريد مهلة حتى يوم الاثنين لتحديد موعد جديد للكلاسيكو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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