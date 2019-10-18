قرار جديد بشأن موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

2019-10-18 | 01:19
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معلومات جديدة بشأن موعد مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد.
المواجهة كان مقرر إقامتها يوم 26 من شهر تشرين الاول الجاري، على ملعب "كامب نو"، وتم اقتراح تأجيلها بسبب توتر الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا.
ووفقًا لـ "IUSPORT" وإذاعة "كادينا كوبي"، قررت لجنة المسابقات أن تمنح برشلونة وريال مدريد مهلة حتى يوم الاثنين لتحديد موعد جديد للكلاسيكو.
ووفقًا لـ "IUSPORT" وإذاعة "كادينا كوبي"، قررت لجنة المسابقات أن تمنح برشلونة وريال مدريد مهلة حتى يوم الاثنين لتحديد موعد جديد للكلاسيكو.
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